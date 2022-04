CBS All Access

The Stand

è tornato a parlare della serierivelando chi sarebbe il vincitore di uno scontro tra, che ha interpretato nell’adattamento per il piccolo schermo, eLe due creazioni di Stephen King sono tra le più terrificanti e spaventose ideate dallo scrittore, oltre a essere molto amate dai fan.

Randall Flagg è il villain della storia con al centro Stu Redman, un uomo immune a un virus che ha sterminato la popolazione americana, e si ritrova a guidare un gruppo di sopravvissuti. Il protagonista dovrà provare a fermare Randall, un essere dotato di poteri sovrannaturali che ha creato una società totalitaria.

Il protagonista del film The Northman, intervistato da CinemaBlend, ha ora commentato cosa accadrebbe se il personaggio che ha interpretato per il piccolo schermo incontrasse il clown di It, Pennywise, che nei recenti film è stato interpretato da Bill Skarsgård.

Alexander ha sottolineato:

Non voglio sembrare uno sbruffone, ma probabilmente Flagg. Voglio dire, in un certo senso è il diavolo… Ed è piuttosto potente.

Che ne pensate? Ha ragione Alexander Skarsgård sul vincitore di uno scontro tra Pennywise e Randall Flagg?

