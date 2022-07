Alice Eve farà parte del cast della nuova serie The Lovers, realizzata per Sky.

L’attrice affiancherà quindi sul set Roisin Gallagher (The Fall), Johnny Flynn (Beast) e Conleth Hill (Game of Thrones).

La serie racconterà la storia di Janet (Gallagher), che lavora in un supermercato e a cui non importa nulla, nemmeno della sua vita, mentre Seamus (Flynn) è un commentatore politico affascinante, pieno di sé e con un’esistenza apparentemente perfetta nella città di Londra. Quando i due si incontrano inaspettatamente c’è uno scontro che li porta, tuttavia, a essere attirati uno dall’altra.

Secondo le fonti del sito Deadline, Eve avrà il ruolo della fidanzata di Seamus, una celebrità.

The Lovers sarà prodotta da Roanna Benn e Rebecca de Souza, mentre David Ireland si occuperà della sceneggiatura e Jutin Martin della regia.

L’attrice Alice Eve ha recentemente recitato in Belgravia, serie che era stata tratta dall’omonimo romanzo scritto dal creatore di Downton Abbey Julian Fellowes, e in The Power che è stata prodotta per Amazon.

Che ne pensate della scelta di Alice Eve per uno dei ruoli principali nella serie The Lovers? Lasciate un commento!

Fonte: Deadline