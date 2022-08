John Landgraf, a capo di FX, ha aggiornato i fan sulle serie Alien, Fargo 5 e Shogun.

Per la gioia dei fan della saga sci-fi, il responsabile dell’emittente ha confermato che Noah Hawley ha completato il lavoro di stesura degli script e le riprese dovrebbero iniziare nel 2023.

La serie sarà ambientata sulla Terra e unirà gli elementi horror del film originale del 1979 a quelli action del sequel diretto da James Cameron nel 1986. Ridley Scott sarà coinvolto come produttore esecutivo tramite la sua Scott Free. Gli eventi saranno ambientati prima dell’arrivo di Ripley e l’iconico personaggio non apparirà quindi nelle puntate.

La quinta stagione di Fargo, anche in questo caso scritta da Hawley, entrerà nella fase delle riprese in autunno. La storia sarà ambientata nel 2019 e nel cast ci saranno Juno Temple, Jon Hamm e Jennifer Jason Leigh.

La miniserie Shogun, tratta dal romanzo di James Clavell, è invece nella fase di post-produzione, in vista di un debutto sugli schermi nel 2023.

Le riprese si sono concluse a giugno e Landgraf ha dichiarato:

Si tratta della nostra produzione più grande e ambiziosa di sempre. Abbiamo ancora un lungo processo di post-produzione davanti a noi, ma lo show sembra fantastico e debutterà il prossimo anno.

Il progetto è scritto da Justin Marks e Rachel Kondo e nel cast ci sono Hiroyuki Sanada, Cosmo Jarvis e Anna Sawai. La storia è ambientata in Giappone, in epoca feudale, e segue due ambiziosi uomini provenienti da mondi diversi e una misteriosa donna samurai.

Che ne pensate degli aggiornamenti di FX su Alien, Fargo 5 e Shogun? Lasciate un commento!

Fonte: Deadline