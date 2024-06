Durante un’intervista con Deadline, Noah Hawley ha aggiornato sulla serie di Alien in fase di lavorazione spiegando che sebbene abbia finito di dirigerla, la produzione andrà comunque avanti fino a luglio.

Ha poi spiegato che l’intenzione dello studio è “di far uscire la seconda stagione quanto prima” e che sebbene inizialmente si fosse parlato del coinvolgimento di Ridley Scott, alla fine il regista si è tenuto impegnato con altro: “Nei quattro anni che mi ci sono voluti per lavorare a questa serie, ha fatto quanti film?“.

Quanto all’aspetto della serie:

Ho dovuto prendere una decisione: retrofuturismo o Prometheus? E ho scelto il retrofuturismo. Quando chiudo gli occhi e penso ad Alien, vedo quel testo verde in ascii. Sento quel suono, vedo quella tastiera con quelle strane rune egiziane. Vedo quei corridoi.

Le riprese sono in corso in Thailandia in vista di un’uscita prevista per il 2025. Gli eventi dovrebbero svolgersi poco prima del 2089, diventando quindi un prequel della storia raccontata sul grande schermo. Le puntate dovrebbero seguire l’ascesa della Weyland-Yutani Corporation e i loro tentativi di creare degli androidi.

Che ne pensate della nuova serie di Alien?

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.