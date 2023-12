Noah Hawley ha parlato della serie di Alien su cui è al lavoro spiegando l’approccio alla narrazione ispirato ai film della saga e qualche anticipazione.

Lo showrunner, durante un’intervista a Collider, ha ricordato:

Quando si riassume la situazioen ci sono tre brand di fantascienza: Star Trek, Star Wars e Alien. E ognuno ha un look completamente unico. Non si confonderebbe mai Star Trek con Alien, o Star Wars con Star Trek. Non so se sia in grado di intimidire quanto il fatto che sia una sfida entusiasmante. Quando abbiamo iniziato Fargo mi sono sentito libero perché ho pensato: ‘Questa è un’idea così terribile, provare a fare uno show intitolato Fargo che è vicino al film, ma non ha nulla a che farci, che tre persone guarderanno e due di loro odieranno’. Da un certo punto di vista mi sentivo libero nell’impegnarmi al massimo e lavorarci . Non si poteva andare sul sicuro.