Le riprese in Tailandia della serie Alien sono state interrotte a causa dello sciopero SAG-AFTRA e il sito di Deadline ha inoltre svelato che nel cast ci sarà anche Kit Young, conosciuto dal pubblico televisivo per il suo ruolo in Tenebre e ossa.

Il cast dello show targato FX legato alla saga sci-fi è stato mandato a casa nella giornata di venerdì. La troupe è tuttavia ancora al lavoro e stanno venendo preparati i set in vista del ritorno sul set al termine dello sciopero.

Nel cast della serie di Alien ci saranno Sydney Chandler, Alex Lawther che sarà un soldato di nome CJ, Samuel Blenkin nei panni di un CEO chiamato Boy Kavalier, Essie Davis che interpreterà Dame Silvia, e Adarsh Gourav nei panni di Slightly.

Kit Young dovrebbe recitare con la parte di un personaggio chiamato Tootles.

Noah Hawley ha sviluppato la serie, ideata come prequel degli eventi mostrati nei film, le cui riprese si sono svolte a partire dal 19 luglio, seguendo le regole del sindacato Equity. Il lavoro sul set è proseguito per oltre un mese grazie all’impegno degli interpreti aderenti al sindacato britannico.

Lo show prodotto da Ridley Scott è ambientato prima della storia di Ripley (Sigourney Weaver) e si svolgerà sulla Terra.

Che ne pensate dell’arrivo di Kit Young nel cast della serie della saga Alien?

Fonte: Deadline