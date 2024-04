Il sito di Deadline sembra aver confermato la timeline della serie di Alien creata da Noah Hawley.

Le fonti della testata hanno infatti sottolineato che la storia sarà ambientata “verso la fine di questo secolo”, quindi alcuni anni prima di Prometheus e circa 30 anni prima del primo capitolo della saga di Alien.

Gli eventi dovrebbero svolgersi poco prima del 2089, diventando quindi un prequel della storia raccontata sul grande schermo. Le puntate dovrebbero seguire l’ascesa della Weyland-Yutani Corporation e i loro tentativi di creare degli androidi.

Nel cast dello show ci saranno Sydney Chandler nel ruolo di Wendy, una donna con il corpo di un’adulta, ma il cervello e la coscienza di una bambina. Nel cast ci sono anche Timothy Olyphant nella parte di Kirsh, un synth che sarà un mentore per Wendy, Alex Lawther, Samuel Blenkin, Essie Davis, Adarsh Gourav, Kit Young, David Rysdahl, Babou Ceesay, Jonathan Ajayi, Erana James, Lily Newmark, Diem Camille, Adrian Edmondson e Moe Bar-El.

Tra i nuovi arrivi nel cast c’è anche Sandra Yi Sencindiver nei panni di una dipendente di alto livello di Weyland-Yutani Corporation.

Le riprese sono attualmente in corso in Tailandia e proseguiranno fino all’estate, in vista di un debutto previsto sugli schermi nel 2025.

