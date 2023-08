Shinji Aramaki ha condiviso nuovi dettagli riguardanti la serie animata Aliens vs Predator di cui era stato il regista, progetto tuttora inedito.

In occasione dell’evento Otakon, l’artista ha mostrato durante un panel alcune immagini e concept art della serie, creazioni che risalgono al 2015.

Aramaki ha poi aggiunto che la serie avrebbe dovuto intitolarsi Aliens vs Predator: Annihilation e doveva essere composto da 10 puntate.

Gli eventi erano ambientati a bordo di un’enorme nave spaziale usata per l’immigrazione e avrebbero seguito varie fazioni, con una particolare importanza data agli alieni introdotti nei film di Ridley Scott. Aramaki non ha però condiviso ulteriori dettagli sulla trama, nell’eventualità che lo show arrivi in futuro sugli schermi.

Alien vs Predator: Annihilation era stata realizzata con la collaborazione di 21st Century Fox e, dopo l’acquisizione da parte di Disney, la serie è entrata in una fase di limbo. Nel mese di maggio Shinji aveva dichiarato a IGN:

Era stata completata quasi 7 anni fa e, sfortunatamente, non so perché non è stata distribuita.

Che ne pensate? Vorreste vedere gli episodi Aliens vs Predator: Annihilation?

Fonte: Anime News