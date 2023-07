Le riprese della serie di Alien prodotta da FX sono iniziate ufficialmente in Thailandia. La notizia potrebbe stupire, visto che si tratta di un kolossal realizzato da uno studio americano sotto le regole sindacali nel pieno di due scioperi (quello degli sceneggiatori e quello degli attori). Ma in realtà come anticipato si tratta di riprese che non coinvolgeranno gli attori principali iscritti al sindacato SAG-AFTRA, che sono appunto in sciopero. Buona parte del cast aderisce alle regole del sindacato britannico Equity che prevede si continui a lavorare, nonostante la solidarietà espressa per i colleghi americani, e i contratti sono stati siglati prima dell’inizio dello sciopero.

Nel dare la notizia, Deadline conferma il nome degli attori che si sono aggiunti nel cast al fianco di Sydney Chandler: sullo schermo vedremo Alex Lawther nei panni del protagonista maschile (un soldato di nome CJ), Samuel Blenkin (un CEO di nome Boy Kavalier), Essie Davis (Dame Silvia) e Adarsh Gourav (Slightly).

Le riprese sono quindi iniziate il 19 luglio a The Studio Park senza Sydney Chandler e altri due attori (che sono tutti SAG), ma con Lawther (che è Equity). La produzione impiegherà la maggior parte dei teatri di posa disponibili a Bangkok e darà lavoro a circa 400 membri della troupe Thailandesi.

La serie di Noah Hawley era in pre-produzione da quattro mesi, e gli script erano già tutti completi quando è iniziato lo sciopero degli sceneggiatori.

La serie racconta la prima storia della saga di Alien che si svolge sulla Terra. Gli eventi sono ambientati nel nostro pianeta, vicino alla fine del nostro secolo, quindi più o meno tra 70 anni.

Fonte: Deadline

