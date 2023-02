Le riprese di All American sono state interrotte a causa di una sparatoria che si stavano svolgendo nell’area di Downtown Los Angeles. L’incidente è avvenuto nelle vicinanze di una location, ma nessuna delle persone presenti sul set è stata coinvolta o ferita.

I membri della troupe, tuttavia, non si sentivano al sicuro e i responsabili di Warner Bros, dopo aver saputo quanto accaduto e parlato con chi era al lavoro, per precauzione ha deciso di abbandonare le riprese all’esterno e tornare a girare negli spazi degli studi WB.

La sparatoria è avvenuta a S. Vermont Avenue alle 9 circa di mattina. La polizia di Los Angeles ha riferito che un quarantottenne stava camminando quando è stato avvicinato alle spalle dal sospettato. Dopo una discussione, è partito il colpo d’arma da fuoco e il sospettato, non ancora arrestato, è fuggito. La vittima è invece stata trasportata all’ospedale di Los Angeles ed è in condizioni stabili.

La serie All American ha come protagonista Daniel Ezra nel ruolo di Spencer James, un giovane giocatore di football di Crenshaw che viene ingaggiato dalla squadra del Beverly High School e deve affrontare le conseguenze di due mondi diversi che si scontrano.

La serie è arrivata alla quinta stagione.

Nel cast dello show, prodotto anhe da Greg Berlanti e Sarah Schecter, ci sono anche Taye Diggs, Bre-Z, Monet Mazur, Samantha Logan, Cody Christian, Hunter Clowdus, Michael Evans Behling, e Greta Onieogou.

Per ora Warner Bros non ha rilasciato comunicati ufficiali riguardanti la sparatoria che ha portato all’interruzione delle riprese di All American.

Fonte: Deadline