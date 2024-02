Il presidente di AMC, Dan McDermott, ha parlato dell’approccio scelto per delineare la propria offerta al pubblico:

Alcune realtà della nostra industria stanno cercando di offrire qualcosa per tutti. Quello non è l’approccio di AMC.

Il responsabile del network ha dichiarato:

Il nostro obiettivo, attraverso tutti i nostri brand, è di fare una cosa e farla davvero bene. Con AMC e AMC+, quella cosa è produrre degli show di alta qualità per adulti. I nostri servizi di streaming dimostrano che sappiamo come accontentare i fan di generi particolari, che si tratti di horror su Shudder, dei migliori mystery internazionali e serie drammatiche su Acorn TV, senza dimenticare gli anime su Hi-Dive o una celebrazione delle voci e delle storie Nere su Allblk.

McDermott ha sottolineato anche l’importanza della serata di domenica, slot in cui in passato ha proposto progetti come Mad Men e Breaking Bad. Il presidente di AMC ha dichiarato:

Siamo una delle poche compagnie di contenuti che offrono ancora show originali sulla televisione lineare ogni domenica sera. E lo stiamo facendo in modo davvero intenzionale, perché gli stessi partner nella distribuzione che vedono del valore in quel continuo impegno nel nostro canale AMC si occupano anche AMC+ nei loro sistemi, oltre a molti dei nostri servizi mirati. Siamo attivi in entrambe le realtà, trovando nuovi pubblici e distribuendo il nostro contenuto in modo che i nostri show e film siano disponibili in ogni momento e ovunque uno spettatore possa scegliere di guardarli.

McDermott ha infine ribadito:

Una première non è più quando un network decide di mettere a disposizione uno show. Oggi una première è quando uno spettatore decide per la prima volta di vederlo. Nel periodo trascorso insieme, show come The Walking Dead, Friends, Mad Men e Seinfeld staranno tutti debuttando, da qualche parte, per qualcuno.

