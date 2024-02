AMC ha condiviso nuovi aggiornamenti sull’Immortal Universe, il progetto composto dalle serie tratte dai romanzi scritti da Anne Rice.

Il network ha infatti svelato che è in fase di sviluppo un terzo progetto che farà parte del franchise, scritto e prodotto da John Lee Hancock (The Blind Side). Al centro della trama ci sarà la società segreta dell’Ordine del Talamasca.

Nell’attesa di ulteriori sviluppi sul potenziale show, AMC ha condiviso delle foto inedite della stagione 2 di Intervista col vampiro, in arrivo sugli schermi americani domenica 12 maggio.

Nel cast ci sarà anche David Costabile (Breaking Bad) nei panni di Leonard, una star della tv che incontra Molloy (Eric Bogosian). Tra le guest star ricorrenti ci saranno anche Roxane Durane (Riviera) nei panni di Madeleine, e Bally Gill (Sherwood) che sarà Real Rashid.

La serie sulla storia di Louis de Pointe du Lac (Jacob Anderson) e Lestat de Lioncourt (Sam Reid), vede nel cast anche Delainey Hayles nella parte della vampira Claudia, e Assad Zaman in quella di Armand.

AMC ha inoltre confermato che sono iniziate le riprese della seconda stagione di Le streghe Mayfair. Gli otto episodi avranno nel cast anche Alyssa Jirrels (Attrazione fatale) nel ruolo di Moira Mayfair, la cugina di Rowan Fielding (Alexandra Daddario) e in grado di leggere il pensiero.La donna incolpa la famiglia e Lasher (Jack Huston) per la morte della sorella Tessa (Madison Wolfe). Tra i nuovi arrivi anche Ted Levine (Big Sky) che sarà Julien Mayfair, il padre di Cortland (Harry Hamlin), un abile manipolatore e presenza diabolica che tormenta la famiglia.

Thora Birch (American Beauty) sarà una guest star nella parte di Gifford Mayfair, che legge i tarocchi e vorrebbe avere uno stile di vita bohémien, trascorrendo molto tempo nella sua casa sul lago.

La serie è prodotta da Mark Johnson e ha come showrunner Esta Spalding.

Al centro della trama c’è la giovane Rowan, un neurochirurgo che scopre di essere la discendente di una famiglia di streghe e di avere incredibili poteri.

Che ne pensate degli aggiornamenti sulle serie dell’Immortal Universe?

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Deadline