Le showrunner della serie Le streghe Mayfair hanno parlato dei cambiamenti effettuati rispetto al primo libro della saga scritta da Anne Rice.

Esta Spalding e Michelle Ashford, in un’intervista rilasciata a Entertainment Weekly, hanno condiviso qualche dettaglio del lavoro compiuto sulla storia presente nel libro, composto da ben 1000 pagine.

Spalding ha ricordato:

Nella serie, ad esempio, c’è un personaggio chiamato Ciprien Grieve, interpretato da Tongayi Chirisa, ideato come l’insieme dell’agente Aaron Lightner e di Michael Curry, che nel romanzo conquista l’attenzione sentimentale di Rowan. Spalding ha spiegato:

In una storia che è composta da otto puntate e in cui devi sviluppare una storia, volevamo realmente che Rowan avesse degli obiettivi. E abbiamo dibattuto a lungo e duramente per decidere se chiamare, oppure no, il personaggio Michael, perché il personaggio ha così tante caratteristiche di Michael Curry.