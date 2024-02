Il 31 marzo arriverà sugli schermi di AMC la nuova serie Parish con star Giancarlo Esposito, di cui è stato condiviso un trailer inedito.

L’attore ha il ruolo di Gracian “Gray” Parish, un uomo di famiglia e orgoglioso proprietario di una rivendita di auto da lusso a New Orleans. Quando il figlio viene ucciso e il suo business va in rovina, il protagonista incontra un vecchio amico e inizia a scivolare in abitudini del passato che lo portano a scontrarsi con un violento gruppo criminale.

Esposito ha sottolineato che si tratta di una città con il maggior numero di chiese rispetto a tutte le altre città americane, oltre ad avere bar in ogni angolo dove si può rimanere fino alle 4 di mattina. L’attore ha aggiunto:

Sembra un posto in cui devi fare una scelta e il nostro show parla molto delle scelte che Gracian Parish prende, che siano buone o cattive, e di come abbiano delle conseguenze sulla sua famiglia. Parla molto della famiglia e della comunità, non solo della città, ma anche di due uomini diversi e delle loro famiglie, e di come provano ad affrontare le circostanze che li circondano. Questa era una città giusta per la storia.

Giancarlo ha inoltre anticipato che il progetto, se rinnovato per una seconda stagione, potrebbe spostare gli eventi in un’altra città.

La serie si basa sullo show britannico The Driver. Nel cast ci sono anche Zackary Momoh, Paula Malcomson, Skeet Ulrich, Bonnie Mbuli, Ivan Mbakop, Arica Himmel, Dax Rey e Bradley Whitford.

Danny Brocklehurst è co-creatore e produttore esecutivo. Eduardo Javier Canto e Ryan Maldonado sono showrunner e produttori.

