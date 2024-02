Giancarlo Esposito, in una nuova intervista rilasciata a Collider, ha commentato le teorie sulla sessualità di Gus Fring, uno dei personaggi più amati di Breaking Bad.

L’attore ha spiegato:

Ci sono stati alcuni indizi in entrambe le direzioni. Cosa vuol dire realmente essere etero? Se vi ricordate quando stavo cucinando per Walter White, stavo preparando la cena e c’era una foto su un muro e, in realtà, i miei figli erano su quel muro ritratti in quelle fotografie, elemento che insinuava che forse aveva una famiglia, forse era sposato. Quindi forse… Funziona in entrambi i sensi. Ma c’è un indizio e devi andare a cercarlo.

Esposito ha quindi ricordato:

Se si ripensa a Max Arciniega intorno alla piscina, se ci si ricorda del suo rapporto con Max, è possibile forse iniziare a unire quell’elemento e provare la sensazione che forse si trattasse in realtà di un indizio legato alla sua bisessualità. Forse quello potrebbe essere vero.

L’attore, in passato, ha parlato della possibilità che venga realizzata una serie prequel di Breaking Bad che racconti la storia di Fring.

Vince Gilligan e Peter Gould, tuttavia, hanno in più occasioni ribadito che attualmente non c’è alcun progetto legato a un ritorno in quel mondo.

Che ne pensate delle dichiarazioni di Giancarlo Esposito sulla sessualità di Gus Fring in Breaking Bad?

