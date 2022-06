L’universo creato dalla scrittrice Anne Rice arriverà su AMC con Intervista col vampiro e Mayfair Witches, ma altre serie sono in fase di sviluppo.

Dan McDermott, presidente di AMC e AMC+, ha infatti dichiarato a Variety:

Abbiamo altri progetti che sono in fase di sviluppo. Ora sono in un certo senso non ufficiali, ma abbiamo realmente in progetto cinque o sei serie ambientate in quell’universo da realizzare nei prossimi cinque o sei anni. E ci sarà un’opportunità di prendere dei personaggi dalla varie serie e realizzare quelle che noi chiamiamo le nostre “serie originali all-star”, prendendo dei personaggi secondari e forse uno o due protagonisti di uno o due show e realizzare delle serie originali basate sull’universo di Anne Rice.