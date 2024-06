Amazon ha ordinato un reboot di American Gladiators per il suo catalogo Prime Video.

La serie sarà prodotta da MGM Alternative e Amazon MGM Studios per Prime Video in associazione con Flor-Jon Films, la società di produzione del creatore della serie originale Johnny C. Ferraro, che è anche produttore esecutivo.

American Gladiators è considerata una delle prime serie reality competitive. Ha messo l’uno contro l’altro un cast di atleti dilettanti e i gladiatori dello spettacolo in una serie di sfide, tra cui un duro percorso a ostacoli.

La nuova serie includerà competizioni classiche come il Gauntlet, Hang Tough e, ovviamente, The Eliminator.

Il reboot arriva dopo il rinnovo della versione europea, esclusiva di BBC, che è riuscita a ringiovanire il format con una nuova generazione di gladiatori.

