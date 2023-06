La serie va in onda su Fox

Zachary Quinto ha confermato di far parte della stagione 12 di American Horror Story.

I fan dello show non lo rivedranno tuttavia come protagonista, ma con un piccolo cameo.

L’attore ha infatti dichiarato a People:

Ho girato un cameo per questa stagione di American Horror Story e ho potuto incontrare Kim Kardashian. Lei è stata è stata così adorabile e affettuosa, Realmente, non penso abbia bisogno del mio aiuto.

Zachary, parlando della star dei reality, ha aggiunto:

Sembrava realmente nel suo elemento e sono rimasto davvero colpito dal suo spirito e dalla sua apertura mentale. Non vedo realmente l’ora di vedere questa stagione perché penso abbia compiuto un lavoro meraviglioso.

Che ne pensate? Siete felici che Zachary Quinto abbia un cameo nella stagione 12 di American Horror Story?

La dodicesima stagione della serie antologica si ispira al romanzo Delicate Condition scritto da Danielle Valentine, opera che viene descritta come una versione aggiornata di Rosemary’s Baby.

Nel cast degli episodi ci saranno anche Emma Roberts, Matt Czuchry, Cara Delevingne, Annabelle Dexter-Jones, MJ Rodriguez e Odessa A’zion.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: People