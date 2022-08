La stagione 11 di American Horror Story arriverà in autunno e, nell’attesa di scoprire la data esatta, Sarah Paulson ha ammesso che non sa se ritornerà nella serie antologica creata da Ryan Murphy.

L’attrice, intervistata da Variety, ha spiegato:

Non è legata al fatto che io non sia aperta a un ritorno. Lo sono sempre, ma penso di averlo fatto a lungo e le persone potrebbero iniziare a stancarsi di me in quel mondo. Lasciate che sia qualcuno di diverso a urlare, correre e piangere per un secondo. Lo possono fare anche altre persone!

Sarah ha inoltre sottolineato:

In più si tratta del mio sistema nervoso. C’è stato un momento in cui ero più giovane e pensavo ‘Posso farlo per tutta la notte. Lo amo! Ora penso ‘La mamma è stanca!’.

Per ora FX non ha rivelato molte anticipazioni riguardanti l’undicesima stagione di American Horror Story che, a differenza della precedente, sarà un’unica storia che si svolgerà in diverse linee temporali.

Fonte: ComicBook