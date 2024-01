Durante la serata di premiazione degli Emmy c’è stato un piccolo sketch dedicato ad American Horror Story e sul palco, oltre a Dylan McDermott, sul palco avrebbe dovuto salire anche Connie Britton per dare vita a una piccola reunion.

I produttori della serata, tuttavia, hanno dovuto fare i conti con l’assenza dell’attrice a causa delle condizioni meteo che le hanno impedito di arrivare a destinazione.

Dylan ha presentato il premio come Miglior Attore in una serie antologica, limitata o film per la tv e la scenografia ricreava il cancello che conduceva alla casa al centro degli eventi della prima stagione, Murder House. McDermott si ritrovava poi alle prese con un uomo che indossava una tuta in lattice nero, scoprendo che si trattava di Anthony Anderson.

Connie, secondo le fonti di Deadline, è attualmente impegnata nelle riprese di Zero Day a New York e in Connecticut. Britton era a Los Angeles e ha partecipato a una prova della serata collegandosi online a causa di impegni presi in precedenza. L’attrice ha purtroppo dovuto rinunciare all’apparizione agli Emmy perché il meteo prevedeva una tormenta di neve che l’ha costretta ad anticipare la sua partenza per tornare sull’East Coast.

Che ne pensate? Avreste voluto assistere alla reunion di American Horror Story tra Connie Britton e Dylan McDermott sul palco degli Emmy?

Potete trovare tutte le notizie e le curiosità sulla serie nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Deadline