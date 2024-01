Sul palco degli Emmy ci sono state numerose reunion di show cult per la gioia degli spettatori, tuttavia i protagonisti di Friends non sono saliti sul palco per ricordare Matthew Perry. Alla vigilia dell’evento i fan della serie avevano espresso la loro convinzione che i protagonisti sarebbero saliti sul palco per rendere omaggio al loro amico e collega, morto a soli 54 anni il 28 ottobre.

I produttori dell’evento, Jesse Collins e Jeannae Rouzan-Clay, hanno ora spiegato il motivo in un’intervista rilasciata a The Hollywood Reporter.

Rouzan-Clay ha sottolineato:

Si tratta di una perdita ancora fresca per loro.

Collins ha aggiunto:

Ne abbiamo parlato nelle prime fasi, ma posso immaginare, dal loro punto di vista, che stiano affrontando il lutto per la perdita di una persona a cui erano davvero vicini. Non posso parlare per loro, ma dobbiamo tutti rispettare il fatto che fossero come una famiglia. Probabilmente era un po’ troppo presto.

Durante la serata, nel segmento In Memoriam, c’è stato comunque un omaggio a Perry grazie alle performance musicale di Charlie Puth e The War and Treaty che si è conclusa intonando le noti del tema musicale di Friends, mentre sullo schermo appariva il volto di Perry

Che ne pensate? Siete dispiaciuti che agli Emmy non ci sia stata una reunion di Friends?

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: The Hollywood Reporter