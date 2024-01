Better Call Saul è stata una delle serie più celebrate dalla critica: lo spin-off di Breaking Bad ha ricevuto molti riconoscimenti negli anni, tra cui una grandissima quantità di nomination agli Emmy, eppure lunedì sera ha stabilito un record negativo che mette la serie al pari di The Leftovers, Bojack Horseman e The Wire.

La 75 esima edizione degli Emmy, che inizialmente doveva svolgersi a settembre 2023 ma è slittata a gennaio a causa degli scioperi, rappresentava infatti l’ultima occasione per Better Call Saul di ottenere un premio. Iniziata nel 2015 e conclusasi nel 2022 dopo sei stagioni, la serie ha ricevuto un totale di 53 nomination agli Emmy (tra Primetime e Creative). Sette le candidature ricevute per l’ultima stagione, ma purtroppo anche questa volta Better Call Saul non ha portato a casa alcun premio.

Lo sceneggiatore Thomas Schnauz, che ha scritto diversi episodi della serie, ha commentato con sarcasmo la cosa su Twitter, scrivendo “ce l’abbiamo fatta!!”. La cosa ha suscitato però reazioni decisamente meno ironiche da parte dei fan, delusi dall’ennesima edizione degli Emmy in cui la serie è rimasta a bocca asciutta.

Tra le nomination ricevute quest’anno, quella a miglior serie drammatica e miglior sceneggiatura in una serie drammatica (entrambi i premi sono andati a Succession), quella alla migliore attrice non protagonista per Rhea Seehorn (premio andato a Jennifer Coolidge per The White Lotus). Seehorn, in particolare, ha rilasciato una dichiarazione all’Hollywood Reporter:

Immagino che mentirei se non dicessi che chiunque vorrebbe salire su quel palco e dire “grazie per aver premiato il nostro ultimo giro”. Ma ho la sensazione che avremo ugualmente quest’impressione pensando alla nostra serie, nonostante tutto.

Anche Bob Odenkirk era candidato all’Emmy come miglior attore in una serie drammatica, premio andato a Kieran Culkin per Succession. Odenkirk aveva già intuito come sarebbe andata, scrivendo su Twitter domenica:

Domani ci sono gli Emmy, ma io ho già vinto tantissimo quando mi hanno messo a lavorare con questo gruppo di persone fantastiche, ricche di talento e che lavorano duramente!

Ricordiamo che l’ultima stagione della serie, l’anno scorso, fu premiata ai Critics Choice Awards, ma effettivamente negli anni Better Call Saul ha ricevuto moltissime candidature anche ai premi di categoria rimanendo spesso a bocca asciutta (altro caso esemplare, i SAG Awards).

