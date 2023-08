In onda su Fox

FX e Hulu hanno pubblicato il poster ufficiale di American Horror Story: Delicate, la stagione 12 della serie antologica in arrivo a settembre.

Nel poster, che potete vedere qui sotto, Kim Kardashian, Emma Roberts e un simpatico ragno.

Halley Feiffer ha scritto tutte le puntate di questo capitolo della storia, in parte ispirandosi al romanzo Delicate Condition scritto da Danielle Valentine. Tra le pagine si segue la storia di una donna che si convince che una figura sinistra le stia impedendo di diventare madre. Il libro viene descritto come una versione femminista e aggiornata della storia di Rosemary’s Baby.

La stagione sarà suddivisa in due parti, anche se non è stato detto, almeno per ora, se ci sarà una pausa tra le puntate.

Nel cast, oltre a Emma Roberts, ci sono Kim Kardashian, Cara Delevingne, MJ Rodriguez, Matt Czuchry e Zachary Quinto, che dovrebbe però apparire solo con un cameo.

La stagione 12 della serie antologica debutterà il 20 settembre sugli schermi americani.

Che ne pensate del poster di American Horror Story: Delicate con star Emma Roberts? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Comic Book

I film e le serie imperdibili