American Horror Story tornerà sugli schermi con la stagione intitolata New York City ed Entertainment Weekly ha condiviso qualche nuova foto, regalando così la possibilità di vedere il look di alcuni protagonisti, tra cui Zachary Quinto.

L’attore ritornerà tra le fila della serie antologica prodotta da Ryan Murphy dopo aver fatto parte del cast delle prime due stagioni. Zachary avrà il ruolo di un personaggio chiamato Sam, di cui però non sono state svelate anticipazioni.

Charlie Carver, come svela l’immagine promozionale, avrà la parte di Adam, mentre Russell Tovey sarà il detective Patrick.

Ecco le immagini:

Russell Tovey as “Patrick.” FX’s AHS:NYC premieres 10.19 on FX. Stream on Hulu.

Nel cast della stagione American Horror Story: NYC, l’undicesima del progetto, ci saranno anche Patti LuPone, Billie Lourd, Denis O’Hare, Leslie Grossman, Sandra Bernhard e Isaac Powell. Tra i nuovi arrivi nel mondo della serie c’è anche Joe Mantello.

Per ora non sono stati svelati i dettagli della trama delle dieci puntate che debutteranno sugli schermi americani di FX mercoledì 19 ottobre.

La storia, come anticipa il titolo, sarà ambientata nella Grande Mela, ma online non è stato aggiunto nessun dettaglio sugli eventi portati sugli schermi.

