American Horror Story: NYC sarà la stagione 11 del progetto antologico prodotto da Ryan Murphy di cui FX ha svelato la data di uscita: mercoledì 19 ottobre.

La stagione è composta da dieci puntate e andrà in onda per quattro settimane. Per ora non è stata svelata la trama delle puntate, mantenendo il mistero probabilmente fino al primo trailer o il debutto sugli schermi.

Nel cast ci saranno Joe Mantello, Billie Lourd, Zachary Quinto, Russell Tovey, Leslie Grossman, Charlie Carver, Sandra Bernhard, Isaac Powell, Denis O’Hare e Patti LuPone.

I nuovi episodi continueranno il progetto iniziato con Murder House e proseguito poi con Asylum, Coven, Freak Show, Hotel, Roanoke, Cult, Apocalypse, 1984 e Double Feature: Red Tide e Death Valley.

La serie è stata creata da Ryan Murphy e Brad Falchuk ed è già stata rinnovata fino alla tredicesima stagione.

Nel team della produzione di AHS: NYC ci saranno Murphy, Falchuk, Alexis Martin Woodall, John J. Gray, Manny Coto, Jennifer Salt e Our Lady J.

Ecco i poster:

