Nella stagione 11 di American Horror Story ci saranno numerosi ritorni nel cast della serie antologica.

Secondo quanto rivela Deadline, tra gli attori impegnati nel nuovo capitolo della saga ideata da Ryan Murphy ci saranno Zachary Quinto, Billie Lourd, Isaac Powell e Patti LuPone. Tra i nuovi arrivi, invece, spazio a Sandra Bernhard che ha già collaborato con lo sceneggiatore e produttore in occasione di Pose, Joe Mantello che ha lavorato con Murphy in Hollywood e The Normal Heart, e Charlie Carver che ha recitato in Ratched.

Tra le star coinvolte in passato, invece, non ci sarà Sarah Paulson che ha già confermato di essersi presa una pausa dal progetto televisivo.

Attualmente sono in corso le riprese delle puntate inedite nell’area del West Village a Manhattan, ma online non sono trapelate indiscrezioni riguardanti la possibile trama. Gli scatti realizzati sul set sembrano anticipare un’ambientazione temporale negli anni ’70-’80.

