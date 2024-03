È stato annunciato il cast vocale della serie animata di Among Us, tra cui ci saranno anche Randall Park e Elijah Wood.

Randall Park (Fresh Off The Boat), Ashley Johnson (The Last of Us), Yvette Nicole Brown (Community) e Elijah Wood (The Lord of the Rings) sono i primi quattro nomi che vanno a comporre il cast della ciurma di Among Us. Di seguito i dettagli:

Park sarà la voce di Red – Capitano della Skeld, gli piace piacere alla gente, è sfacciato. Johnson sarà Purple, il capo della sicurezza, dotata di sarcasmo e sospetti con un problema di fiducia. Nicole Brown sarà Orange, addetta alle risorse umane senza spina dorsale e capace di licenziarvi tramite mail piuttosto che faccia a faccia. Wood infine sarà Green, stagista sottopagato in pizze che fa tutto ciò che gli viene detto.

CBS Eye Animation Productions, ha stretto una partnership con Innersloth, lo studio di sviluppo indipendente autore del gioco, per sviluppare la serie tv. Owen Dennis (Infinity Train) sarà showrunner e produttore esecutivo del progetto in base al suo accordo generale con CBS Studios.

Secondo la sinossi ufficiale, la serie si basa sulla premessa del gioco:

I membri del tuo equipaggio sono stati sostituiti da un mutaforma alieno intento a creare confusione, sabotare la nave e uccidere tutti. Scopri l’”Impostore” o cadi vittima dei suoi piani omicidi.

Titmouse (“Big Mouth”, “Star Trek: Lower Decks”) sarà lo studio di animazione che si occuperà della serie. Insieme a Dennis, Forest Willard, Marcus Bromander e Carl Neisser di Innersloth saranno anche i produttori esecutivi insieme a Chris Prynoski, Shannon Prynoski, Antonio Canobbio e Ben Kalina di Titmouse. Nessuna rete o streamer è attualmente collegata al prodotto, ma se ne sta parlando.

“Among Us” è stato pubblicato per la prima volta nel 2018, ma ha visto un enorme aumento di popolarità nel 2020. Nell’ottobre di quell’anno, è stato il numero uno su Google Play in 66 paesi e tra i primi 100 in tutti i paesi tranne due. È stato anche il numero uno su iOS in 55 paesi. Durante il quarto trimestre del 2020, il gioco ha avuto quasi 500 milioni di utenti attivi mensili, oltre 4 miliardi di visualizzazioni su YouTube e oltre 1,22 miliardi di sessioni di visualizzazione su Twitch.

Fonte: Deadline