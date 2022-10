And Just Like That...

C’era Mario Cantone dentro al costume di pannocchia nella puntata più recente de Il Cantante Mascherato andata in onda negli Stati Uniti: in occasione della partecipazione dell’attore al programma musicale, EW ha scambiato due chiacchere con lui a proposito della seconda stagione di And Just Like That, le cui riprese sono in corso in queste settimane.

Cantone ha spiegato che la produzione è appena iniziata e che non può dire nulla di specifico sulla trama, ma ha comunque svelato qualche anticipazione:

Non posso dirvi nulla! Nulla. Volete vedermi sul fondale del fiume Hudson con le scarpe di cemento!? Non penso proprio. Abbiamo appena iniziato le riprese e ci stiamo divertendo un sacco. È la seconda stagione, è molto entusiasmante. La sto adorando. Mi è piaciuto molto l’anno scorso, quest’anno sarà ancora meglio. Sta andando davvero bene.

All’attore è stato chiesto se ci sarà un’ulteriore approfondimento sulla conclusione della relazione tra Stanford e Anthony, una svolta che è stato necessario inserire alla morte di Willie Garson:

Il fatto che il pubblico sia rimasto sorpreso… Vorrei vedere come avrebbero scritto loro questa cosa. Hanno dovuto scrivere queste modifiche nella storia in corso d’opera. Ed è veramente difficile farlo, alla fine io sono contento del risultato. Willie ci manca moltissimo. È stata una perdita devastante, davvero terribile. Ci siamo trovati a dover fare delle modifiche in corsa, senza fermarci, e ce l’abbiamo fatta. Detto questo, io ricevuo due sceneggiature alla volta e non voglio sapere nulla finché non me le consegnano quando ci sediamo per leggerle tutti insieme. Sono fatto così: non voglio sapere nulla in anticipo. Ma sono sicuro che parleremo ancora del suo personaggio nella serie.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.