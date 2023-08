And Just Like That...

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Willie Garson, interprete di Stanford Blatch, è stato ricordato nell’episodio 10 della seconda stagione di And Just Like That…, ma i fan non hanno accolto in modo unanime la storia ideata per il personaggio.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Garson è morto nel 2021 all’età di 57 anni, dopo aver girato alcune sequenze dello show sequel di Sex and the City.

Nella puntata Carrie incontra Anthony Marentino (Mario Cantone), il marito di Stanford che, dopo aver seguito un cliente in Giappone, gli aveva annunciato di volere il divorzio. Anthony, nella seconda stagione, sembra riuscire a superare la situazione iniziando una relazione con l’italiano Giuseppe (Sebastiano Pigazzi).

Carrie gli spiega quindi che Stanford le ha mandato una lettera in cui le racconta che ha deciso di diventare un monaco shintoista, lasciandosi alle spalle tutte le proprietà terrene e i legami.

Il personaggio viene inoltre ritratto in una foto, su cui ironizza anche Anthony dichiarando che è photoshoppata, che mostra Stanford in versione monaco. L’amico di Carrie ha inoltre scritto che vuole lasciare ad Anthony il suo appartamento e tutte le sue proprietà.

Nella lettera era scritto: “Carrie, per la prima volta nella mia vita, provo un senso di pace, vera pace”.

Le reazioni dei fan non si sono però fatte attendere tra chi sostiene si tratti di un racconto ridicolo e chi ha sottolineato come sia una svolta narrativa totalmente contraria a quanto raccontato in Sex and the City e al personaggio.

Stanford Blatch has become a monk – have the writers ever watched an episode of Sex and the City?! #AndJustLikeThat #AJLT #SATC pic.twitter.com/blKXOjJnM6 — Richard Duggan (@RJKDuggan) August 17, 2023

So uncomfortable to listen and watch. Beyond ridiculous — seenmorethanu (@Mattsmith535) August 17, 2023

Altri hanno invece apprezzato il tributo all’attore sostenendo sia stato un modo adorabile per dirgli addio.

I loved their little tribute, with a toast to Stannie and a cosmo 🍸 — Tim Millgate (@timinthecity) August 17, 2023

Not really sure why the writers decided to make Stanford a monk now but parts of this scene gave the character a lovely send off. #AndJustLikeThat pic.twitter.com/Plg0DZvwz7 — Simon C (@Simy_78) August 17, 2023

La maggioranza dei commenti sembra però sospesa nel proprio giudizio sostenendo che l’omaggio è apprezzabile, ma il brindisi al tavolo in cui Stanford e Carrie parlavano e bevevano cocktail fosse un tributo migliore.

I'm not loving this story for Stanford – this is the guy who'd meet up with men at bars where they could only use underwear. But, I enjoyed the toast w/the cocktails at the table where Stanny + Carrie would have their chats + smokes. 🍸🚬 🫶🏽 — Sarita (@SaritaJacques) August 18, 2023

Che ne pensate della storia di Stanford nella stagione 2 della serie And Just Like That? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: RadioTimes