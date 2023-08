And Just Like That...

Nell’episodio 9 della stagione 2 di And Just Like That viene mostrata l’ex moglie di Aidan e i fan di Sex and the City potrebbero essere rimasti confusi dal fatto che l’attrice che interpreta il personaggio è già apparsa nello show, ma con un altro ruolo.

Nella puntata Carrie incontra infatti Kathy, ex moglie di Aidan, e riceve la richiesta di non parlare dei suoi figli in nessuna delle sue attività. La donna, inoltre, chiede alla protagonista di non spezzare nuovamente il cuore del suo ex marito.

Il personaggio è interpretato da Rosemarie DeWitt, già apparsa nella stagione 6 della serie Sex and the City con la parte di Fern, una collega di Miranda che dubita della sua capacità di equilibrare gli impegni legati alla maternità con quelli della sua carriera.

Fern non è poi più apparsa nello show prodotto da Darren Star.

Rosemarie, inoltre, nella vita reale è sposata con l’attore Ron Livingston, interprete del fidanzato scrittore di Carrie, Jack Berger, nella quinta e nella sesta stagione dello show cult.

Che ne pensate dell’ex moglie di Aidan in And Just Like That? Vi ricordavate del personaggio interpretato da Rosemarie DeWitt in Sex and the City?

