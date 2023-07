And Just Like That...

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Aidan, interpretato da John Corbett, è tornato nella stagione 2 di And Just Like That… e Sarah Jessica Parker ha commentato il coinvolgimento del personaggio.

Non proseguite, ovviamente, se non volete anticipazioni sulla puntata.

Nel progetto sequel di Sex and the City, Aidan Shaw ha incontrato Carrie e i due hanno cenato insieme durante la serata di San Valentino, scoprendo di essere entrambi single.

Sarah ha ora dichiarato a TVLine:

Penso che tra di loro ci sia ancora una scintilla. Penso che abbiano delle questioni da risolvere. Quando le relazioni sono state complicate, ma si prova ancora affetto, c’è ogni opportunità di fare meglio questa volta.

Aidan, tuttavia, si rifiuta di seguire Carrie all’interno del suo vecchio appartamento a New York perché suscita troppi ricordi negativi:

Ci sono degli ostacoli? Forse. Ci sono dei sentimenti forti? Assolutamente? C’è un’opportunità che permetta loro di esplorare questi sentimenti? Certamente.

Il produttore Michael Patrick King ha quindi assicurato che non volevano ricreare la relazione tra i due personaggi esistente nelle puntate precedenti:

Non appena le persone hanno sentito che Aidan stava tornando, la prima cosa che hanno commentato è stata: ‘Oh, si comporterà di nuovo in quel modo con lui?’. Ma quella scena in cui Aidan esita sul portico di Carrie è presente per un motivo… Per mostrare che ha consapevolezza di quanto accaduto in passato e non ha intenzione di ripeterlo.

King ha però sottolineato:

Sono ancora Carrie e Aidan, accadranno delle cose. Degli eventi molto in stile Carrie e Aidan.

Che ne pensate del ritorno di Aidan nella stagione 2 di And Just Like That…? Siete felici della presenza del personaggio?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

