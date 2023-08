And Just Like That...

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Gli sceneggiatori di And Just Like That hanno spiegato perché nel nono episodio della seconda stagione non sono stati mostrati Carrie e Aidan in Virginia, evento che era stato anticipato nella puntata precedente.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni su quanto mostrato negli episodi.

La storia si era interrotta con Carrie, la protagonista interpretata da Sarah Jessica Parker, che dichiarava che sarebbe andata in Virginia per incontrare per la prima volta i figli di Aidan. La nona puntata si apriva però con Carrie che stava tornando a New York e parlava dell’esperienza con Aidan. La protagonista decideva poi di comprare una casa per lei e Aidan, oltre a confrontarsi con Kathy, ex moglie di Aidan.

La sceneggiatrice e produttrice Julie Rottenberg ha spiegato a TVLine:

Volevamo fare un piccolo salto in avanti.

Lo showrunner Michael Patrick King ha quindi aggiunto:

Non volevamo fare necessariamente la puntata ‘Carrie va in Virginia’.

Gli autori hanno ammesso che hanno considerato l’ipotesi di mostrare la trasferta, ma King ha sottolineato:

La realtà è che non volevamo farla dal punto di vista artistico. Dal punto di vista della produzione, era difficile. Era inverno. Non avrebbe dovuto essere inverno in questo episodio.

Le scene ambientate in Virginia sono quindi state tagliate.

Che ne pensate della scelta di non mostrare le giornata trascorse in Virginia da Carrie e Aidan in And Just Like That?

