And Just Like That...

Le costumiste di And Just Like That hanno condiviso online delle foto che svelano gli abiti e le scarpe che verranno indossate dalle protagoniste nella stagione 2.

Molly Rogers e Danny Santiago si stanno occupando infatti dei look di Carrie Bradshaw e delle sue amiche, proponendo outfit firmati da case di moda del calibro di Dior, JW Anderson e Fendi.

Altre immagini le mostrano impegnate alla ricerca degli elementi giusti per vestire le star negli spazi del Sawgrass Mill Mall Sunrise in Florida. Una foto ritrae invece Kristin Davis mentre indossa una tuta verde e un paio di sneakers, look piuttosto diverso da quello con cui i fan hanno visto negli anni Charlotte York Greenblatt. Le costumiste hanno quindi messo alla prova i fan chiedendo di provare a indovinare il motivo, e il luogo, dove Charlotte indosserà quei capi di abbigliamento.

Rogers e Santiago hanno regalato anche uno scatto con protagonista Evan Handler, interprete di Harry Greenblatt, mentre prova un nuovo paio di scarpe.

Le nuove puntate di And Just Like That dovrebbero arrivare su HBO Max, e in Italia su Sky, nell’estate 2023.

La serie, ideata come sequel di Sex and the City, prosegue la storia Carrie (Parker), Miranda (Cynthia Nixon) e Charlotte (Kristin Davis).

