Un portavoce della famiglia di André Braugher ha svelato la causa della sua morte: un cancro ai polmoni.

L’attore, che aveva 61 anni, aveva ricevuto solo alcuni mesi fa la diagnosi, come ribadito anche nei primi comunicati che parlavano di una “breve malattia”.

André, nella sua carriera, ha recitato in numerose serie tv e film, ma il progetto per cui molti ricorderanno Braugher è Brooklyn Nine-Nine, comedy con protagonista Andy Samberg che gli è valsa due Critics Choice Awards come miglior attore non protagonista in una comedy. Il ruolo di Braugher nelle otto stagioni della serie, iniziata su Fox e proseguita su NBC, era quello del capitano Ray Holt.

Braugher era noto anche per il suo impegno nel teatro: proprio per questo, i suoi famigliari hanno chiesto che al posto di fiori vengano fatte donazioni al Classical Theatre of Harlem in suo onore.

Il suo prossimo progetto sarebbe stato The Residence, serie Netflix prodotta da Shondaland, le cui riprese dovevano ancora terminare. Recentemente era anche stato tra i protagonisti della stagione finale di The Good Fight e del film Anche io di Maria Schrader.

