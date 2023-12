La morte di Andre Braugher mette in difficoltà la produzione di The Residence, la nuova serie prodotta da Shondaland che dovrebbe uscire nel 2024 su Netflix.

Le riprese erano state interrotte a metà a causa dello sciopero degli sceneggiatori, e sarebbero dovute ripartire all’inizio di gennaio 2024. Gli episodi girati finora erano quattro su un totale di otto. Prodotta da Paul William Davies, che figura anche come showrunner, e da Shonda Rhimes e Betsy Beers, The Residence ora rimane in un limbo, in quanto Braugher era tra i protagonisti principali nei panni del capo usciere della Casa Bianca A.B. Wynter. La storia è basata sul romanzo di Kate Andersen intitolato The Residence: Inside the Private World of the White House, e viene descritta come un whodunit ambientato nelle stanze della Casa Bianca, tra l’eclettico staff della magione più famosa del mondo. Dopo che viene ritrovato un cadavere, un’eccentrica detective (Uzo Aduba) svolge le indagini: i sospettati sono tutti e 157 i partecipanti a una Cena di Stato.

Non è chiaro se adesso la produzione si prenderà del tempo per definire una nuova strategia: è possibile che il ruolo di Braugher venga affidato a un altro attore per gli episodi rimanenti, venga eliminato del tutto oppure sostituito.

“Sono profondamente rattristata nell’apprendere la notizia della morte di Andre Braugher,” ha commentato la produttrice Shonda Rhimes. “Piango non solo la perdita di un attore straordinario, ma, più in profondità, l’addio a un uomo mite e dall’animo gentile. Il suo talento era innnegabile, ma la sua gentilezza genuina lo faceva spiccare tra tutti. Riposa in pace”.

