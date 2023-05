La serie animata Animaniacs, di cui sono stati prodotti gli episodi revival, sembra sia stata censurata in America Latina, come dimostrano alcuni video condivisi online.

Lo show prodotto negli Stati Uniti per Hulu è approdato su Cartoon Network in primavera e online i fan hanno notato che ci sono stati dei tagli in alcune battute, da cui sono stati eliminati dei riferimenti, e persino alcuni passaggi sono stati totalmente rimossi.

Tra i momenti eliminati anche quello in cui Pinky si toglie un accappatoio, mostrato in un confronto con la versione originale in questo video:

No se si lo notaron, pero en el estreno de Animaniacs 2020 por Cartoon Network Latinoamerica, hubo una pequeña censura que no se si lograron notar pic.twitter.com/UMMDPx6mBl — ßoniMaxi (@ElBoniMaxi) May 9, 2023

Gli spettatori stanno continuando a notare tutti i piccoli cambiamenti e sui social sono state avanzate delle ipotesi riguardanti i motivi di questa censura.

Nella serie animata Rob Paulsen torna a doppiare Yakko Warner / Mignolo / Dr. Scratchasniff), Jess Harnell è Wakko Warner, Tress MacNeille sarà Dot. Maurice LaMarche doppia nuovamente il Prof e Squit, e Frank Walker è nuovamente Ralph T. Guard.

Alla produzione vi saranno Steven Spielberg, Sam Register, Darryl Frank, Justin Falvey, e Wellesley Wild, insieme a Gabe Swarr.

Che ne pensate del fatto che Animaniacs sia stata censurata in America Latina?

Fonte: ComicBook