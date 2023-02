Animaniacs si concluderà con la stagione 3, in arrivo sugli schermi americani di Hulu il 17 febbraio, e alcuni membri del cast stanno ora cercando di ottenere la produzione di un film.

Jess Harnell, in un’intervista a ComicBook, ha spiegato:

Sono successe cose più strane e la cosa bella è che non avremmo mai pensato di tornare questa volta, ed è accaduto. La vita è piena di sorprese. Personalmente penso che un film di Animaniacs sarebbe un’idea grandiosa e dare ai personaggi lo spazio di andare in giro per 90 minuti sarebbe davvero fantastico, quindi spero accada.

Tress MacNeille ha quindi aggiunto:

Stavamo parlando di un film di Animaniacs in precedenza. Penso sarebbe un’idea grandiosa. Ovviamente non è in nostro potere, ma i fan possono avere molta importanza, quindi incoraggerei le persone a far sapere quello che vogliono.

Mauriece LaMarche ha spiegato di essere felice di aver avuto l’occasione di tornare:

Non lo sappiamo a questo punto, ma siamo grati nell’avere l’opportunità di realizzare 36 nuove puntate e ricordare alle persone la loro infanzia con le nostre voci originali. Steven Spielberg ha avuto l’idea giusta nel dire che se stai cercando di ridare l’infanzia alle persone non puoi avere voci nuove, e siamo davvero onorati e felici di questo aspetto.

Che ne pensate? Vorreste venisse realizzato un film di Animaniacs?

Nelle ultime dieci puntate di Animaniacs ci sarà spazio per nuove avventure di Yakko, Wakko e della loro sorellina Dot, in grado di causare caos nella vita di chiunque. Mignolo e il Prof, invece, continueranno a pianificare il loro percorso per dominare il mondo, situazioni che li porta in reami inaspettati.

I fratellini Warner dovranno quindi fuggire da un videogioco, scoprire i segreti dell’essere influencer teenager, e fuggire dall’isola di uno scienziato pazzo, il tutto mentre trovano il tempo di insegnare agli spettatori la minaccia del riscaldamento globale.

Rob Paulsen torna a doppiare Yakko Warner / Mignolo / Dr. Scratchasniff), Jess Harnell è Wakko Warner, Tress MacNeille sarà Dot. Maurice LaMarche doppia nuovamente il Prof e Squit, e Frank Walker è nuovamente Ralph T. Guard.

Alla produzione vi saranno Steven Spielberg, Sam Register, Darryl Frank, Justin Falvey, e Wellesley Wild, insieme a Gabe Swarr.

