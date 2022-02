, la cui storia è stata raccontata in, sarà la protagonista di una nuovache verrà prodotta da Bunim/Murray Productions con la sua collaborazione. La finta ereditiera che è stata condannata nel 2019 per aver mentito e ottenuto illegalmente quasi 275.000 dollari, deve ancora scoprire quale sarà il suo destino riguardante il caso di cui si occuperà l’immigrazione.

Il documentario a episodi riprenderà la narrazione da dove si era interrotta nello show disponibile sulla piattaforma di streaming. Sorokin è attualmente in un centro di detenzione dell’immigrazione e le puntate seguiranno gli eventi in fase di sviluppo giorno dopo giorno. La docuserie offrirà agli spettatori uno sguardo unico alla vita di Anna e a come sta affrontando la sua nuova fama.

Per ora il progetto non è ancora stato acquistato da un network o da una piattaforma di streaming.

Michael Driscoll della Bunim/Murray Productions ha dichiarato:

La storia di Anna è ancora viva e si sta evolvendo mentre ne parliamo. Stiamo sviluppando questo progetto con lei da mesi e abbiamo trascorso innumerevoli ore al telefono e facendo videochiamate con lei. Lei è un personaggio complicato e affascinante, e non vediamo lora di raccontare il prossimo capitolo della sua storia in continua evoluzione.

Anna Sorokin ha scontato la sua pena uscendo dalla prigione nel febbraio 2021 per buona condotta, dopo circa quattro anni dei dodici a cui era stata condannata. Sei settimane dopo era stata di nuovo arrestata perché il suo visto era scaduto, evento che ha dichiarato fosse “non voluto e che non poteva controllare”.

Che ne pensate della docuserie dedicata ad Anna Sorokin? Lasciate un commento!

Fonte: TheWrap