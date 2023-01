Il produttore Mark Johnson ha svelato che sono in fase di sviluppo altre serie tratte dai romanzi scritti da Anne Rice dopo Intervista col vampiro e Le streghe Mayfair.

Intervistato da Collider, ha infatti dichiarato:

Stiamo sviluppando altre tre cose, in contemporanea, tutte diverse. Le persone mi chiedono cosa hanno in comune questi show, o quali libri hanno in comune, e penso in realtà che si tratti dei suoi personaggi, a prescindere da come siano torturati o strani. I suoi vampiri, a differenza della maggior parte di altri vampiri che vediamo sempre, sono esseri umani. Non si tratta di umani e vampiri. Sono esseri umani che sono diventati vampiri e soffrono per la perdita dell’amore, la mancanza di amore, e la mancanza di amicizia. L’idea che tutti abbiamo: ‘Non sarebbe grandioso vivere per sempre?’, ovviamente, quello sarebbe terribile. Ti innamoreresti del tuo partner, i tuoi genitori morirebbero e tu staresti ancora lì, sempre della stessa età.