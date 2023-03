Anthony Anderson sarà il protagonista del pilot intitolato Public Defenders, un nuovo progetto di genere comedy prodotto per ABC.

La regia sarà curata da Randall Einhorn e la sceneggiatura è firmata da Eddie Quintana. Liz Astrof, in caso di via libera alla produzione della prima stagione, sarà la showrunner.

Al centro della trama ci saranno quattro inesperti avvocati d’ufficio, alle prese con i debiti contratti per mantenersi all’università, che lavorano senza sosta per tenere i propri clienti fuori dal carcere. Lungo il loro percorso devono occuparsi uno dell’altro per affrontare gli accusati, l’assurdo sistema giudiziario e la fotocopiatrice che si blocca sempre.

Anderson sarà Marshall, il capo degli avvocati. L’uomo ha visto ogni tipo di legali passare dal suo ufficio e ora che è il responsabile considera una sua responsabilità trasformare i suoi dipendenti in spietati avvocati della difesa. Marshall lo fa con un amore severo ed è profondamente protettivo nei suoi confronti.

Anderson sarà uno dei produttori insieme a Quintana, Einhorn, Astrof, McG, Mary Viola e Corey Marsh.

Che ne pensate dell’arrivo di Anthony Anderson nel pilot di Public Defenders? Lasciate un commento!

Fonte: Deadline