Anthony Hopkins è entrato a far parte del cast di Those About To Die, la serie drammatica in costume realizzata da Roland Emmerich per Peacock.

L’attore, che tornerà sul piccolo schermo dopo l’esperienza in Westworld, avrà il ruolo dell’Imperatore Vespasiano.

Le riprese inizieranno a Roma negli studi di Cinecittà nel mese di marzo.

Il progetto si ispira al saggio scritto da Daniel Mannix ed è ambientato nel mondo spettacolare, complesso e corrotto dei gladiatori dell’antica Roma. Al centro della trama ci sarà un gruppo di personaggi provenienti da vari strati della società romana, in cui sport, politica e affari si intrecciano e si scontrano.

L’imperatore di Roma affidato a Hopkins ha una grande esperienza per quanto riguarda le battaglie e ha ottenuto il trono dopo una sanguinosa guerra civile durata 10 anni. Vespasiano sta diventando anziano ed è odiato dai patrizi che cercano di ottenere posizioni prestigiose nell’Impero e mettere i propri eredi al suo posto.

La serie è stata scritta da Robert Rodat e sarà prodotta da AGC Television, potendo contare sui finanziamenti di High End Productions.

Che ne pensate della scelta di Anthony Hopkins per il ruolo dell’impreatore romano in Those About To Die?

Fonte: Deadline