Il film Argylle – La Super Spia arriverà nelle sale italiane a febbraio e il regista Matthew Vaughn ha rivelato che vorrebbe realizzare una serie spinoff.

Il lungometraggio ha come protagonisti Bryce Dallas Howard, Henry Cavill, Sam Rockwell, Bryan Cranston, Catherine O’Hara, Ariana DeBose, Dua Lipa e Samuel L. Jackson.

Vaughn e Jason Fuchs hanno scritto la sceneggiatura del progetto tratto dal romanzo di Ellie Conway.

Al centro della trama c’è una scrittrice che scopre che le storie ideate per il suo libro hanno degli inaspettati contatti con la realtà.

Il filmmaker ha confermato a Deadline che l’obiettivo è di realizzare dei sequel e una serie che racconti la storia di Argylle, la spia interpretata da Cavill, quando era giovane. La parte potrebbe essere affidata a Louis Partridge, conosciuto dal pubblico grazie ai film di Enola Holmes.

Argylle: La trama

Dalla mente brillante di Matthew Vaughn (del franchise Kingsman e Kick-Ass) nasce Argylle, un thriller di spionaggio acuto, che stravolge la realtà e vi porta in giro per il mondo. Bryce Dallas Howard (Jurassic World) è Elly Conway, autrice solitaria di una serie di romanzi best-seller di spionaggio, la cui idea di felicità è una serata a casa al computer con il suo gatto Alfie. Ma quando le trame dei libri di Elly, incentrate sull’agente segreto Argylle e sulla sua missione di smascherare un’organizzazione criminale globale, iniziano a rispecchiare le azioni segrete di un’organizzazione di spionaggio reale, le tranquille serate a casa diventano un lontano ricordo. Accompagnata da Aiden (il premio Oscar Sam Rockwell), una spia allergica ai gatti, Elly (che porta Alfie nello zaino) corre per il mondo cercando di stare un passo avanti agli assassini, mentre il confine tra il mondo immaginario di Elly e quello reale inizia a svanire.

