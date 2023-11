Il regista Zack Snyder ha confermato che la serie animata Army of the Dead: Lost Vegas è stata cancellata, nonostante il lavoro per il progetto targato Netflix fosse già a buon punto.

Il regista, intervistato da Total Film, ha dichiarato:

Abbiamo realizzato tutti gli script e gli animatic, e registrato tutte le voci. Quindi si potrebbe vederla, anche se nella sua folle forma animatic, si può vedere l’intera storia.

La serie animata aveva inoltre un personaggio in comune con i film di Rebel Moon, la nuova saga sci-fi in arrivo sulla piattaforma di streaming:

A un certo punto nello show attraversano un portale verso un’altra dimensione, e ci sono dei personaggi in quell’altra dimensione che passano.

Snyder, a marzo, aveva anticipato che il progetto animato, che avrebbe dovuto debuttare dopo la distribuzione dei due film di Army of the Dead, era in una fase di stallo a causa di motivi tecnici.

Che ne pensate? Siete dispiaciuti che la serie Army of the Dead: Lost Vegas sia stata cancellata?

Lo show avrebbe dovuto raccontare la storia del passato di Scott (Dave Bautista) e del suo team durante le prime fasi dell’epidemia zombie.

A dare voci ai personaggi c’erano Bautista, Ana De La Reguera, Tig Notaro, Omari Hardwick, Ella Purnell, Joe Manganiello (Justice League), Christian Slater (Mr. Robot), Harry Lennix (Zack Snyder’s Justice League), Ross Butler (13 Reasons Why), Anya Chalotra (The Witcher), Vanessa Hudgens (Tick, Tick…Boom!), Jena Malone (Antebellum), Yetide Badaki (American Gods), Christina Wren (Man of Steel), Monica Barbaro (The Good Cop), e Nolan North (Star Trek: Lower Decks).

Fonte: GamesRadar



