Dan Harmon ha rivelato che Zack Snyder si era offerto di aiutarlo a realizzare un film di Rick and Morty.

In un’intervista rilasciata a The Hollywood Reporter, lo sceneggiatore della serie ha spiegato:

Era totalmente un super fan e ha detto ‘Posso aiutarti in qualche modo a far partire lo sviluppo di quel film usando la mia Synder-ness?’.

Harmon ha quindi aggiunto ironico:

Quindi il film di Rick and Morty uscirà non appena Zack Snyder ritornerà dalla sua vacanza, perché voglio iniziare con un montaggio di quel film firmato da Zack Snyder e poi voglio l’uscita della director’s cut di un montaggio di Snyder, in modo da avere un film di Rick and Morty di sei ore e tre ore in bianco e nero.

Dan ha però spiegato in modo più serio come pensa potrebbe essere un film di Rick and Morty:

La mia filosofia sarebbe di prendere un’avventura di Rick and Morty e spenderci dei soldi in più e farla durare 90 minuti. Non per provare a fargli ottenere lo status di film in base a dei canonici cambiamenti drammatici di tono o qualcosa del genere, ma piuttosto semplicemente realizzando un episodio di Rick and Morty super tosto.

