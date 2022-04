In delle interviste recenti,non hanno escluso un ritorno futuro nelle serie che compongono l’

Intervistato da Den of Geek, Amell ha dichiarato che sarebbe aperto a un ritorno nell’Arrowverse, se la storia lo dovesse richiedere:

Ciò che significa molto per me è che siamo riusciti a gestire il nostro finale. Succede così raramente. Avere quella conversazione con Greg Berlanti durante la sesta stagione, e decidere la stagione 7 e che poi la versione troncata della stagione 8 avrebbe concluso la storia, è stata proprio una tale benedizione, perché potevamo farla nel modo giusto. Dobbiamo dire addio alle persone nel modo giusto. Secondo me, il modo in cui dovrebbe finire per qualsiasi supereroe senza superpoteri è sottoterra. Anche se penso che Oliver si sia trasformato in energia. Quindi mai dire mai. Oh, certo che tornerei. Devo così tanto alle persone della DC, The CW e Warner Bros. Television. Amo così tanto il personaggio e lo amo di più ora che sono trascorsi due anni da quando abbiamo concluso la serie… Ora che ho un po’ di spazio, mi manca. Guardo indietro con molto, molto, molto affetto. Sono al servizio dell’Arrowverse in qualsiasi modo, forma, o meglio ancora per portarlo in un posto nuovo, che penso sarebbe la strada più interessante da percorrere, che sia in una serie limitata o su una piattaforma diversa, forse una dove potremmo mostrare il sangue, sarebbe davvero fantastico.