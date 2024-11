Superman & Lois 4: svelata la presenza nel cast di un altro protagonista dell'Arrowverse

Pubblicazione: 19 novembre alle 12:00

Nell'episodio 8 della stagione 4 di Superman & Lois è entrato in scena un volto molto conosciuto dai fan dell'Arrowverse.

Non proseguite, ovviamente, con la lettura se non volete anticipazioni.

Nella puntata diretta da Michael Cudlitz appare infatti Tom Cavanagh nella parte del giornalista televisivo Gordon Godfrey, impegnato a moderare un dibattito tra Lex e Lois. Inaspettatamente appare in scena Milton/Brainiac, interrompendo il dibattito prima che Lois possa dimostrare la propria superiorità.

Godfrey è un personaggio dei fumetti della DC apparso più volte nel corso degli anni in versione animata e il co-showrunner Brent Fletcher ha spiegato che era perfetto per Cavanagh perché è "esilarante e ha più energia di un bambino di 10 anni", permettendo all'attore di interpretarlo alla perfezione.

Il co-showrunner Todd Helbing ha ribadito che non hanno mai avuto dubbi nella scelta dell'interprete.

Cudlitz ha poi sottolineato che Tom è una persona meravigliosa da avere sul set:

Lui è molto divertente, ha tanta energia, è incredibilmente creativo, non ha paura nel buttare via tutto quello che ha fatto e ideare qualcosa di nuovo. Sostiene le persone in modo incredibile, quindi sono stato grato di averlo sul set.

Cavanagh è un volto molto conosciuto dai fan dell'Arrowverse, avendo interpretato Harrison Wells in quasi 150 episodi della serie The Flash e avendo avuto delle apparizioni in Arrow, Supergirl e Legends of Tomorrow.