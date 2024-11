Superman & Lois 4: l'episodio 7 regala un inaspettato colpo di scena

Pubblicazione: 12 novembre alle 15:30

La stagione 4 di Superman & Lois sarà l'ultima e l'episodio numero 7 ha regalato ai fan un inatteso colpo di scena.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni.

Nella puntata andata in onda negli Stati Uniti nella giornata di lunedì, Clark Kent ha infatti rivelato al mondo la sua identità segreta durante la messa in onda del telegiornale, rilasciando un'intervista alla sorella di Jimmy.

Il protagonista ha infatti avuto una crisi di coscienza e ha fatto i conti con le conseguenze del suo segreto, dichiarando inoltre di aver portato delle brave persone a dubitare di sé stesse e avendo degli effetti negativi su chi gli sta accanto.

La necessità di mantenere la sua identità segreta ha infatti distrutto la sua amicizia con Jimmy Olsen (Douglas Smith), ma nel presente avviene un riavvicinamento.

Il protagonista ha preso inoltre la decisione dopo che, durante una cena in famiglia, il padre di Candice si è presentato con una pistola in mano interrompendo la serata in compagnia di Kyle e Chrissy. L'uomo ha iniziato a urlare dicendo che Clark è Superman e ha poi minacciato di sparare per dimostrarlo. Kyle ha cercato di proteggere l'amico e Chrissy ha immediatamente reagito, ricordando che sta per avere un figlio.

Clark decide quindi di rivelare la propria identità, dopo aver valutato le conseguenze del suo gesto.

Erik Valdez, interprete di Kyle, ha commentato quel momento dichiarando:

Mi sono in un certo senso commosso quando ho letto quella scena. Ero davvero emozionato e mi sono sentito onorato nel far parte di un momento così profondo in una storia così importante, non solo nel nostro show, ma per l'universo di Superman nella sua interezza. Essere sul set in quel momento è stato davvero fantastico, avere la consapevolezza che sconvolgerà il mondo delle persone quando andrà in onda.

L'attore ha inoltre ricordato il momento in cui Clark reagisce nel locale sottolineando:

Il modo in cui è stata girata quella scena è stato semplicemente incredibile. Il modo in cui Gregory Smith ha scelto di dirigerla è stato un modo grandioso.