Superman & Lois: i personaggi migliori della serie

Superman & Lois, giunto alla sua 4^ ed ultima stagione, che andrà in onda negli Stati Uniti lunedì 7 ottobre su The CW, non si è guadagnato il favore del pubblico solo per le scene d'azione di grande impatto, ottenute grazie ad uno uso degli effetti speciali piuttosto innovativo ed efficace, soprattutto se paragonato alle altre serie dell'Arrowverse, ma anche e soprattutto per il modo in cui ha saputo sviluppare i personaggi che l'hanno popolata.

Non sorprende, quindi, la legittima preoccupazione dei fan di fronte alla notizie del consistente taglio di budget di cui lo show è stato vittima e che ha condotto a rivoluzionarne un cast coeso che ha contribuito indubbiamente al suo successo.

Con la rassicurazione da parte degli autori che ogni storyline lasciata in sospeso lo scorso anno sarebbe stata portata degnamente a termine, abbiamo pensato di omaggiare i 10 migliori personaggi dello show.

Chrissy Beppo

Interprete: Sofia Hasmik

Chrissy Beppo, il cui cognome è un omaggio all'omonima superscimmia kryptoniana, è una groupie di Lois Lane ed è una giornalista che vorrebbe diventare esattamente come il suo idolo, il che porta a rivoluzionare completamente il suo mondo quando la vede varcare la soglia del giornale locale di Smallville, per chiederle di scriverle sul quotidiano. Lois e Chrissy finiranno per lavorare insieme e costruire un legame tale da portare la prima a decidere di dirle la verità sul marito.

Nella 3^ stagione di Superman & Lois, Chrissy inizia anche una relazione con l'ormai divorziato Kyle Cushing (Erik Valdez), l'ex marito di Lana, e rimane incinta di suo figlio. Intraprendente e coraggiosa, nel tentativo di emulare Lois, Chrissy finisce anche per mettersi spesso nei guai pur di riportare la verità sulla Gazette.

Interprete: Wolé Parks

Quando il personaggio di John Henry Irons viene introdotto nella 1^ stagione di Superman & Lois, il pubblico viene portato ingannevolmente a credere che possa essere un nemico per il supereroe, considerata la sua ferrea volontà di ucciderlo, ma poi scoprirà come Steel possa invece trasformarsi in uno dei suoi più preziosi alleati.

John Henry Irons è un personaggio particolarmente intenso, che si ritrova a vivere a fianco di una donna con lo stesso identico volto della persona che ha amato e visto morire e che unirà le forze con un uomo identico a colui che ha sterminato la sua famiglia, capace di grandi compromessi e persino di sostituire Superman quando le circostanze lo richiedono. Intelligente e premuroso, John Henry allaccerà anche una relazione con Lana Lang.

Jonathan Kent

Interprete: Jordan Elsass (Stagione 1-2), Michael Bishop (Stagione 3-4)

Il trasferimento a Smallville da Metropolis è un vero e proprio shock culturale e sociale per Jonathan. Considerato come uno dei migliori studenti nella sua precedente scuola ed in quanto quarterback della squadra di football, a Metropolis era ammirato ed amato da tutti i suoi compagni.

A Smallville, però, tutto cambia: non solo, infatti, apprende con il fratello che Clark è il supereroe che tutto il mondo ama, ma si ritrova anche a dover sostenere un Jordan che comincia a sviluppare gli stessi super poteri del padre. Tutti questi cambiamenti lo porteranno su una strada decisamente accidentata, fatta di decisioni istintive e a volte pericolose, come quando mente per coprire la sua ragazza che ha venduto della droga a scuola, finendo per essere sospeso e buttato fuori dalla squadra di football. Ciò nonostante, uno degli aspetti più puri del personaggio rimane il suo rapporto con Jordan che, tra comprensibili alti e bassi, dimostrerà sempre e comunque di amare sopra ogni cosa.

Jordan Kent

Interprete: Alex Garfin

Jordan è sempre cresciuto all'ombra del fratello, motivo per cui il trasferimento della famiglia a Smallville sarà per lui l'occasione giusta per ricominciare. Impacciato, timido e con diversi problemi di salute mentale Jordan fa grande affidamento sulla guida della madre, del nonno, del fratello e del padre, soprattutto quando comincia a sviluppare i suoi stessi poteri.

Con il passare delle stagioni Jordan gestisce l'eredità paterna con una crescente presunzione, convinto di potersi sostituire a Superman anche quando ha ancora molto da imparare e finendo per mettere a rischio la sua stessa incolumità, nonché quella della sua famiglia. Ciò nonostante il percorso formativo di Jordan contribuirà a cambiarlo profondamente, da ragazzo dalla personalità riservata a giovane uomo sicuro di sé, che impara a fare affidamento sugli altri.

Lana Lang Cushing

Interprete: Emmanuelle Chriqui

La Lana Lang di Superman & Lois è molto diversa da quella dei fumetti, è madre di due ragazze adolescenti, la maggiore delle quali particolarmente difficile, e moglie di un uomo che non sempre le dimostrerà il rispetto dovuto, arrivando a tradirla più volte, cosa che porterà alla fine del suo matrimonio.

La lealtà che Lana dimostrerà nel corso della serie per gli abitanti di Smallville, che la premieranno poi eleggendola Sindaco, si consolida quando si offre per farsi possedere da Lara Lor-Van e salvare così l'intera città. In quanto ex fidanzata di Clark Kent, Lana ha anche un profondo legame con il protagonista della serie, che si consoliderà quando quest'ultimo deciderà di rivelargli la sua vera identità, creandole involontariamente non pochi problemi personali.

Lex Luthor

Interprete: Michael Cudlitz

Il Lex Luthor di Superman & Lois è molto diverso dalle rappresentazioni cinematografiche e televisive del personaggio che lo hanno preceduto, è un duro con un aspetto che intimidisce, un uomo che non ha assolutamente nulla di macchiettistico e che non lascia spazio all'ironia.

Dopo aver trascorso ben 17 anni in carcere per un crimine che non ha commesso ed avendo perso ogni contatto con la figlia, che non vuole sapere nulla di lui, Lex dimostra di avere una sola missione in testa: vendicarsi di Lois Lane, la donna che ha contribuito a farlo arrestare. Quando Luthor esce di prigione ordisce infatti un complicato piano per trasformare Bizarro in Doomsday e scatenarlo contro Superman.

Morgan Edge

Interprete: Adam Rayner

Morgan Edge, alias Tal-Rho, è uno dei personaggi con lo sviluppo più interessante della serie. Presentato inizialmente come un magnate con sospetti interessi in Smallville, viene rivelato essere fratello di sangue di Kal-El, un nome che gli è stato insegnato a odiare e che è deciso a distruggere, assieme a tutto ciò che abbia di più caro.

Il sangue, però, come si suole dire, non mente e Clark - con il sostegno della sua famiglia - e nonostante i crimini di cui Tal-Rho si macchierà, riuscirà a convertirlo e portarlo dalla sua parte anche se il personaggio non perderà mai il suo spirito tagliente.

Natalie Irons

Interprete: Tayler Buck

Natalie irrompe letteralmente nella serie alla fine della 1^ stagione di Superman & Lois, quando emerge da una navetta spaziale per riunirsi al padre, John Henry Irons, che la credeva morta, dopo che il doppelgänger malvagio di Superman aveva distrutto il loro mondo.

Da quel momento, Natalie si ritrova a vivere in un mondo con un Superman (con il volto dell'assassino della madre) considerato da tutti un eroe ed una Lois che ha le stesse fattezze della donna che le ha dato la vita ed è stata così tragicamente uccisa. Natalie è una ragazza intelligente e coraggiosa, tanto da costruire un'armatura che le permetta di combattere a fianco del padre, ma è anche un'adolescente che si scontra con il padre e si dimostra terribilmente testarda, proprio come in una qualsiasi famiglia, con la differenza che gli Irons, considerata la vicinanza ai Kent, non possono sempre permettersi di essere imprudenti.

Sam Lane

Interprete: Dylan Walsh

Sarebbe stato semplice fare di questo personaggio qualcosa di macchiettistico e fin troppo simile a quanto visto nei fumetti o in molte delle sue rappresentazioni cinematografiche o televisive, invece il Sam Lane di Superman & Lois ha sempre avuto una marcia in più ed uno spessore umano non indifferente.

Inizialmente, Sam Lane è introdotto come il direttore del DOD, nonché uno dei pochi eletti - in quanto padre di Lois - a conoscere la vera identità di Clark Kent e sebbene sia un ruvido militare di carriera, dimostra di tenere profondamente sia alle figlie Lois e Lucy che ai nipoti Jordan e Jonathan. Tuttavia Sam non è perfetto e, come padre single con una carriera impegnativa alle spalle, ha dovuto affrontare diversi conflitti familiari, soprattutto con la figlia più piccola, Lucy.

Sara Cushing Cortez

Interprete: Inde Navarrette

All'inizio di Superman & Lois Sara ci viene presentata con il cognome di Cushing, che cambierà in Cortez, il cognome del padre, Cortez, dopo la sua quinceañera (festa dei 15 anni). Come si apprenderà nel corso della serie, Sara ha sofferto di gravi problemi di salute mentale e ha tentato il suicidio, un gesto che i genitori non dimenticheranno mai e che li farà costantemente preoccupare per lei.

Nonostante sia una ragazza incline a vivere con grande trasporto la sua adolescenza ed abbia anche fatto scelte discutibili nel corso della serie (come tradire Jordan quando stavano ancora insieme), Sara dimostra anche di essere una giovane donna molto forte e decisa, resa probabilmente più interessante proprio dai suoi difetti.