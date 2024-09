Superman & Lois 4: tutto quello che sappiamo sulla quarta e ultima stagione

Pubblicazione: 22 settembre alle 08:00

Il finale della scorsa stagione di Superman & Lois, intitolato Quello che ti uccide ti rende solo più forte ed andato in onda in Italia il 27 giugno 2023 su Italia 1, si era concluso con un cliffhanger mozzafiato e con il piano ordito da Lex Luthor il quale, dopo aver ucciso tutti coloro che avevano avuto a che fare con il suo arresto, aveva trasformato Bizarro in Doomsday per scatenarlo contro Superman.

L'esito di quello scontro è stato rivelato dall'ultimo trailer della première di Superman & Lois, intitolata The End & The Beginning, il primo dei 10 episodi da cui sarà composta la 4^ e finale stagione della serie. La puntata sarà seguita subito dopo dal secondo episodio, intitolato invece A World Without.

La morte di Superman

Il trailer conferma come gli autori dello show abbiano deciso di portare sul piccolo schermo la trama di The Death of Superman, ma un Superman molto diverso da quello protagonista dell'arco di fumetti pubblicato dalla DC Comics nel 1992 in cui l'Uomo d'Acciaio non si limita ad esistere in un mondo in cui non esiste una Justice League, ma in cui è anche un padre di famiglia che dovrà quindi affrontare la sua devastante perdita.

Il terremoto nel cast di Superman & Lois

Considerati i 10 episodi di cui è composta la stagione, è prevedibile che Clark Kent, alias Superman, sarà lontano dall'azione solo per un arco di tempo limitato, facendo probabilmente della sua "resurrezione" la vera sorpresa della stagione.

Come era stato confermato in occasione del rinnovo di Superman & Lois per la 4^ stagione, la serie è anche andata incontro ad un vero e proprio terremoto che ha coinvolto il cast. Gli unici personaggi fissi che torneranno infatti nella serie sono Tyler Hoechlin, nel ruolo di Clark Kent/Superman, Elizabeth Tulloch, nel ruolo di Lois Lane, Alex Garfin, nel ruolo di Jordan Kent e Michael Bishop in quello di Jonathan Kent, mentre Michael Cudlitz riprenderà quello di Lex Luthor essendo stato promosso a personaggio fisso.

A non tornare nel loro ruolo di personaggi fissi saranno quindi, nel ruolo del generale Sam Lane,, nel ruolo di Lana Lang,, nel ruolo di Kyle Cushing,, nel ruolo di Sarah Cortez,, nel ruolo di John Henry Irons,, nel ruolo di Natalie Irons ed infinein quello di Chrissy Beppo anche se, come assicurato dal produttore esecutivo e showrunner, ognuno di essi farà delle apparizioni ed avrà una chiusura degna della storyline del proprio personaggio.

Dal punto di vista della trama della serie, la sparizione di questi membri così importanti del cast sarà data dalla decisione della famiglia Kent - non sappiamo se prima o dopo la resurrezione di Superman - di tornare a risiedere a Smallville, motivo per cui, tra l'altro, al cast si è aggiunto un nuovo membro, con Douglas Smith che interpreterà il ruolo del famigerato fotoreporter Jimmy Olsen.

Così come confermato da Entertainment Weekly tra i personaggi da cui guardarsi ci sarà invece un altro ingresso, quello di Yvonne Chapman (Kung Fu) che interpreterà il ruolo di Amanda McCoy, l'alleata più fidata di Lex Luthor. Il personaggio della DC Comics nei fumetti gestisce la LuthorCorp in assenza di Lex ed è descritta per la serie come una donna "intelligente, astuta e leale. Una persona il cui passato è vero un mistero, ma anche l'unica a considerarsi alla pari di Luthor, il che la rende una minaccia per i Kent e per chiunque si frapponga sul suo cammino".

Tra i volti noti che hanno fatto parte dell'Arrowverse, nonostante l'episodio 15 della 2^ stagione di Superman & Lois abbia confermato che la serie non ne fa parte, ad apparire nella stagione finale dello show sarà Tom Cavanagh e sebbene in molti si aspettano che l'attore interpreti nuovamente i panni di una delle sue tante versioni di Harrison Wells, come già accaduto in The Flash, durante una Convention tenutasi a maggio di quest'anno, Cavanagh ha rivelato che avrebbe interpretato "un personaggio senza nome".

Lo showrunner ha anche confermato che nell'ultima stagione ci saranno molte apparizioni a sorpresa "più che in qualsiasi altra stagione", anticipando poi a TV Line che nella stagione sarebbe comparso "personaggio piuttosto significativo dei fumetti che in realtà siamo rimasti sorpresi di poter usare".

La descrizione ufficiale della 4^ stagione di Superman & Lois

Come anticipato, la 4^ stagione della serie riprenderà esattamente da dove si era interrotta la precedente e questa è la sua descrizione ufficiale rilasciata da The CW:

La quarta stagione di Superman & Lois riprende esattamente da dove si era interrotta quella precedente: con Superman ed il mostro creato da Luthor impegnati in una feroce battaglia che arriva sin sulla luna, mentre Clark lotta per la sua vita contro una creatura apparentemente indistruttibile.

Sulla terra, il generale Lane lotta per restare in vita dopo essere stato rapito dagli scagnozzi di Luthor, mentre Lois, Jordan e Jonathan corrono contro il tempo per salvarlo. Ma ad ostacolarli c'è Lex Luthor in persona, che si è trasferito definitivamente a Smallville come passo successivo del suo piano malvagio per distruggere Lois Lane.

Nel frattempo, Lana Lang usa la sua posizione di sindaco per combattere i piani di Luthor, una mossa che la mette nel mirino dell'uomo più pericoloso del mondo e minaccia tutto ciò che le è caro. Ciò include la sua relazione con John Henry Irons, che deve mettere in pausa i suoi piani e rientrare nel DOD, ora che il generale Lane è scomparso.

Ma non sono le uniche due persone in difficoltà, dato che Chrissy Beppo e Kyle Cushing affrontano una dura battaglia, con innumerevoli ostacoli che minacciano di rovinare il loro futuro insieme.

In mezzo a tutto questo caos, anche Sarah Cortez e Natalie Irons si uniscono alla lotta contro Luthor, mentre entrambe affrontano decisioni impossibili sui loro percorsi di vita. E mentre la battaglia di Clark con il suo terrificante nemico continua, Lois, i suoi ragazzi ed il mondo devono affrontare un'impensabile possibilità: cosa succederebbe se Superman non tornasse mai più?

La fine di un'era

La messa in onda dell'ultimo dei 10 episodi della 4^ stagione di Superman & Lois segnerà anche anche l'ultimo show DCTV ad andare in onda sulla rete. Casualmente, questo viaggio è iniziato con Clark Kent di Tom Welling e, alla fine, con Lois Lane di Erica Durance in Smallville su The WB nel 2001. (È passato a The CW dopo la sua quinta stagione quando The WB e UPN si sono fuse.)

La 4^ ed ultima stagione di Superman & Lois andrà in onda negli Stati Uniti