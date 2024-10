Superman & Lois, il finale chiuderà un'era e "onorerà" l'Arrowverse

Pubblicazione: 08 ottobre alle 13:12

Lunedì inizierà negli Stati Uniti l'ultima stagione (accorciata a 10 episodi) di Superman & Lois, che chiuderà definitivamente un'era: quella delle serie tv basate sui fumetti DC Comics sul canale televisivo The CW. Un'era estremamente proficua avviata 12 anni fa da Arrow e proseguita con un franchise chiamato Arrowverse composto da The Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow, Black Lightning e Batwoman (e relativi crossover).

È colpa della pandemia. Le cose sono cambiate e non potevamo fare un crossover con Batwoman, e tutti i riferimenti a Crisis sono stati eliminati durante la fase di riscrittura del pilot per rendere tutto un po' più chiaro per un pubblico più ampio. Poi a un certo punto nella prima stagione ho avuto una conversazione con la DC, e chiaramente volevamo lasciare il nostro marchio sullo show e la nostra interpretazione della mitologia di Superman. L'intento originale era di far parte dell'Arrowverse, ma più andavamo avanti, e ora, sfortunatamente, con gli altri show ormai fuori onda, più sembrava la decisione migliore fare in modo che il nostro Superman & Lois non fosse sulla stessa Terra dell'Arrowverse.

è iniziato nell'Arrowverse, perché è negli episodi crossover che hanno fatto il loro debutto i protagonistiedAlla fine della seconda stagione la serie si è ufficialmente separata dall'universo televisivo condiviso, anche se inizialmente era previsto che rimanesse nell'Arrowverse, come spiega lo showrunner Todd Helbing a EW:

In un fumetto avresti a disposizione tutti i personaggi, quindi puoi fare quello che vuoi. Qui si parla di tempi, soldi e budget... sarebbe fantastico avere [la star di The Flash] Grant [Gustin] nel finale, ma semplicemente non è fattibile. Ne abbiamo discusso nella writers room, possiamo fare solo ciò che possiamo fare, e penso che il modo migliore per onorare ciò che è stato fatto negli ultimi 10 anni sia sperare che il pubblico guardi il finale e ne sia soddisfatto.

La speranza di Helbing e del co-produttore esecutivo Brent Fletcher è di chiudere questo percorso in bellezza, rendendo omaggio a tutto l'Arrowverse (nonostante tutto), ma non è stato possibile inserire delle easter egg:

In Italia la serie è stata trasmessa su Italia 1: la terza è andata in onda a luglio di quest'anno. Non è disponibile in streaming.